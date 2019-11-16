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Россия рассекретила детали о первой крылатой ракете СССР

Россия рассекретила детали о первой крылатой ракете СССР
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Приказ о создании оружия носил высшую степень секретности

Росатом опубликовал факсимили архивных документов, из которых можно узнать о развитии ядерной индустрии СССР. Так, госкорпорация поделилась приказом о создании первой советской крылатой ракеты П-5. Она стала предшественницей российских "Калибров".

Приказ от 17 августа 1955 г. по штабу советской атомной промышленности, министерству среднего машиностроения СССР не просто имел пометку "совершенно секретно (особая папка)". Документ носил дополнительный гриф "хранить наравне с шифром", что означает самую высокую степень секретности. Факсимили выложены на портале "История Росатома". 

Согласно приказу, руководство Союза обязало Опытное конструкторское бюро №52 министерства авиационной промышленности построить 40 штук "экстремальных самолетов-снарядов" системы П-5, чтоб вооружить подлодки. Сотрудники Минсредмаша должны были предоставить бюро технические требования к боевой части этого самолета-снаряда.

Самолет-снаряд системы П-5 – это первая в мире ракета морского базирования с крылом, которое автоматически раскрывалось после старта. До этого все ракеты в мире нужно было собирать перед стартом или предварительно раскрывать крыло.

Ракеты П-5 нужны были для поражения промышленных, административных, военных точек и военно-морских баз, которые находились в глубине стана врага или на побережье. 

Полина ИВАНОВА

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