Американцы пришли в восторг от испытания Т-80

Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Американцы не упускают случая познакомиться поближе с российской военной техникой. На этот раз военнослужащие США бронетанковой бригады Greywolf испытали танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Бригада опубликовала в Твиттере видео с тренировок в Южной Корее. В другом посте автор блога отметил, что "на холмах у газотурбинных двигателей [танков Т-80] этим утром особый звук".
Rat-a-tat-tat pic.twitter.com/2bHdoEpFTm— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) 15 ноября 2019 г.
Американские интернет-пользователи восхитились мощнью российского танка:
"Впечатляюще", "Я не знал, что они все еще выставляют их! Это потрясающе!".
Как пишут РИА Новости, в 2017-м у южнокорейских вооруженных сил было 80 танков Т-80.Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем