Американцы пришли в восторг от испытания Т-80

Военные США протестировали российский танк в Южной Корее

Американцы не упускают случая познакомиться поближе с российской военной техникой. На этот раз военнослужащие США бронетанковой бригады Greywolf испытали танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.

Бригада опубликовала в Твиттере видео с тренировок в Южной Корее. В другом посте автор блога отметил, что "на холмах у газотурбинных двигателей [танков Т-80] этим утром особый звук".

Американские интернет-пользователи восхитились мощнью российского танка:

"Впечатляюще", "Я не знал, что они все еще выставляют их! Это потрясающе!".

Как пишут РИА Новости, в 2017-м у южнокорейских вооруженных сил было 80 танков Т-80.Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш