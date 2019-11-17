Страны Ближнего Востока заинтересовались С-400

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Сейчас условия поставок согласно заключенному в 2017 году контракту Россия обсуждает с Саудовской Аравией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марию Воробьеву.
По ее словам, российская ЗРС С-400 интересует еще несколько государств Ближнего Востока.
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