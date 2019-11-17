В России анонсировали создание истребителя вместе с Турцией

Стороны ведут технические консультации

Речь идет о самолетах поколения 4++, а также пятого.

Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. По его словам, в России не исключают возможности совместного с Турцией создания боевого истребителя. У обеих стран достаточно опыта для подобных разработок.

"С учетом имеющихся компетенций в производстве нашего самолета пятого поколения Россия могла бы поучаствовать в этом проекте, в частности, такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолета", - отметил он в беседе с журналистами на выставке Dubai Airshow 2019, которая началась сегодня и продлится до 21 ноября.

Вместе с тем Шугаев подчеркнул, что говорить о начале предметных переговоров о совместной работе над новым истребителем пока рано. Об этом пишет "Интерфакс".