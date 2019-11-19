Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Китай ядерным ударом убьет 50 миллионов жителей США

Китай ядерным ударом убьет 50 миллионов жителей США
Фото: pixabay.com
Планы Пекина ужаснули американцев

Китай подготовил план атаки городов США двадцатью ядерными ракетами. Соответствующая статья была опубликована в журнале Naval & Merchant Ships, выдержки из которой приводит The National Interest. По мнению издания, для Вашингтона это очень плохие новости, так как в данный момент Китай располагает баллистическими ракетами, способными долететь до США.

Среди целей – крупнейшие города на Западном и Восточном побережье, а также на Среднем Западе. Радиационное облако накроет большую часть страну, а ракетные удары приведут к гибели порядка 50 млн человек. После удара по Нью-Йорку Манхэттен буквально испарится.

Однако NI смущает, что удары предполагается наносить устаревшей ракетой DF-5, из чего журналисты делают вывод, что план составлялся лет десять назад. Сейчас Китай обладает мобильными установками DF-31, а теперь и JL-2, которые запускаются с подлодок.

Китай сейчас вправе говорить о "гарантированном возмездии". То есть если США нанесут мощный удар по Китаю, дежурящая в океане подлодке нанесет ответный удар, пусть и не такой сокрушительный.

Фото: www.globallookpress.comСейчас китайцы тестируют новый ракеты DF-41. Согласно ее техническим характеристикам, ей можно нанести удар с территории центрального Китая по любой цели в США, кроме Флориды.

Таким образом, у США теперь сразу два потенциальных противника, которые могут уничтожить Штаты. Если война между Китаем и США все-таки начнется, Россия, скорее всего, постарается не вмешиваться, втягивание в такого года конфликт понесет катастрофические последствия.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей