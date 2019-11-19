Китай ядерным ударом убьет 50 миллионов жителей США

Планы Пекина ужаснули американцев

Китай подготовил план атаки городов США двадцатью ядерными ракетами. Соответствующая статья была опубликована в журнале Naval & Merchant Ships, выдержки из которой приводит The National Interest. По мнению издания, для Вашингтона это очень плохие новости, так как в данный момент Китай располагает баллистическими ракетами, способными долететь до США.

Среди целей – крупнейшие города на Западном и Восточном побережье, а также на Среднем Западе. Радиационное облако накроет большую часть страну, а ракетные удары приведут к гибели порядка 50 млн человек. После удара по Нью-Йорку Манхэттен буквально испарится.

Однако NI смущает, что удары предполагается наносить устаревшей ракетой DF-5, из чего журналисты делают вывод, что план составлялся лет десять назад. Сейчас Китай обладает мобильными установками DF-31, а теперь и JL-2, которые запускаются с подлодок.

Китай сейчас вправе говорить о "гарантированном возмездии". То есть если США нанесут мощный удар по Китаю, дежурящая в океане подлодке нанесет ответный удар, пусть и не такой сокрушительный.

Сейчас китайцы тестируют новый ракеты DF-41. Согласно ее техническим характеристикам, ей можно нанести удар с территории центрального Китая по любой цели в США, кроме Флориды.



Таким образом, у США теперь сразу два потенциальных противника, которые могут уничтожить Штаты. Если война между Китаем и США все-таки начнется, Россия, скорее всего, постарается не вмешиваться, втягивание в такого года конфликт понесет катастрофические последствия.