Численность войск Штатов возрастет в 10 раз в прибалтийской стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика и Вашингтон договорились об увеличении военного присутствия США в его стране. Об этом политик сообщил, выступая на сейме.

"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше",

– цитируют Моравецкого РИА Новости.

Летом две страны подписали соглашение, согласно которому военный контингент США увеличится с одной тысячи человек до нынешних 4,5 тыс. Стороны выбрали места дислокации военных и техники, а также, где будет расположен штаб. В скором времени командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу.