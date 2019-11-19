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Под боком у России: военные США заполонят Польшу

Численность войск Штатов возрастет в 10 раз в прибалтийской стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика и Вашингтон договорились об увеличении военного присутствия США в его стране. Об этом политик сообщил, выступая на сейме.

"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше",

цитируют Моравецкого РИА Новости.

Летом две страны подписали соглашение, согласно которому военный контингент США увеличится с одной тысячи человек до нынешних 4,5 тыс. Стороны выбрали места дислокации военных и техники, а также, где будет расположен штаб. В скором времени командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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О чем думает Польша..начнутся военные действия она пострадает в первую очередь..жалко простых людей..
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