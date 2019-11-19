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США назвали условия для нового договора по ракетам

США назвали условия для нового договора по ракетам
Фото: flickr.com
Нужен третий лишний

США подпишут новые соглашения по контролю вооружений, но только при условии, если в них примет участие Китай. Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

"Мы определенно открыты для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями", – цитирует Хатчисон ТАСС.

На самом деле, вероятность, что Китай будет участвовать в каких-то соглашениях по контролю вооружений, близка к нулю. Пекину никогда не было дела ни до СНВ, ни до РСМД, и все договоры заключались лишь между Москвой и Вашингтоном. Поэтому данная риторика вряд ли имеет какой-то практический смысл.

Ранее США и Россия вышли из ДРСМД, а в настоящее время страны рискуют не продлить СНВ-III. Обе страны вновь разрабатывают ракеты средней дальности.

Александр ИЛЬИН

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