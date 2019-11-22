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Сожгите С-400: США подсказали Турции способ получить F-35

Сожгите С-400: США подсказали Турции способ получить F-35
Фото: www.globallookpress.com
В Госдепе не теряют надежды вернуть Анкару на "путь праведный"

США подсказали Турции, как вернуться в программу F-35. Для этого нужно всего лишь вернуть, уничтожить или избавиться от недавно приобретенных С-400.

Такое любопытное заявление сделал высокопоставленный представитель Госдепа на брифинге в Вашингтоне. Его слова приводит РИА "Новости", ссылаясь на текст заявления Госдепартамента.

В нем говорится, что у Анкары еще есть "свобода маневра", чтобы вернутся за стол переговоров, и единственное условие – это отказ от "Триумфов". При этом представитель Госдепа напомнил, что США по-прежнему готовы обсуждать с Турцией поставку ЗРК "Пэтриот".

Ранее Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что купленные С-400 "будут функционировать". На данный момент проходит обучение турецких зенитчиков, а затем системы встанут на боевое дежурство.

Вместе с тем, официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын накануне заявил, что Турция не готова покупать дополнительные комплексы С-400. Поэтому Анкара, в какой-то степени, сделала паузу. 

Александр ИЛЬИН

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