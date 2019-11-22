СМИ: у берегов Китая взорвалась атомная подлодка

Зарегистрирован "значительный" выброс радиации

Предполагаемый подводный ядерный взрыв в Южно-китайском море продолжает обрастать новыми подробностями и загадками. В пятницу в пресс-службе "Роспотребнадзора" прокомментировали сообщения СМИ, заявив, что никакой угрозы россиян нет.

Речь шла не о взрыве, а жителе японского острова Мияко, который обнаружил на берегу цилиндр с надписью "Урановый топливный стержень". Связаны эти два инцидента – до сих пор неясно, хотя остров Мияко находится в Восточно-Китайском море, то есть достаточно далеко от места предполагаемого взрыва.

По данным издания и радиостанции Hal Turner Radioshow, детонация произошла около 20 ноября около 7 вечера на глубине 50 метров. На сайте опубликована карта с точкой взрыва, а также показания глобальной сети мониторинга окружающей среды uRADMonitor, где якобы регистрируются "значительные" показатели радиации. Предполагаемая мощность взрыва – от 10 до 20 килотонн. При этом землетрясение полностью исключается.

В этом районе дежурят американские и китайские атомные подводные лодки. Как предполагают СМИ, на одной из них могла произойти авария, кроме того, возможно ЧП случилось на беспилотном подводном аппарате.

Телеграм-канал "Главное (ГлавМедиа)" отметил активность американского флота в этом районе. Корвет USS Gabrielle Giffords вошел в территориальные воды, которые Китай считает своими. Затем его маневр повторил повторил ракетный эсминец USS Wayne E. Meyer .



Ни Минобороны Китая, ни Пентагон не сделали никаких официальных сообщений. Однако похожая ситуация сложилась после аварии в Белом море, когда по версии западных изданий, взорвалась крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник". Подобные инциденты военные ведомства обычно засекречивают.