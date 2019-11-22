Ту-16 в отчаянии кружил с термоядерной бомбой над городом

РДС-37 убила больше людей, чем "Царь-бомба"

Советская "Царь-бомба", доказавшая миру, что термоядерное оружие может легко погубить планету, известна во все мире. Чудовищный по своей мощности заряд буквально заставил содрогнуться Землю. Через год СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

Но о бомбах, которые были взорваны до АН602, известно не так много. Хотя некоторые из них оставили намного более трагический след, чем знаменитая "Царь-бомба".

22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне с Ту-16 сбросили РДС-37. Испытания проходили на на Новой Земле, а недалеко от населенных пунктов.

Москва и Вашингтон тогда практически открыто готовились к ядерной войне и постоянно увеличивали мощность зарядов. Советские инженеры решили использовать рентгеновское излучение от реакции деления для сжатия дейтерида лития перед синтезом, так называемую "лучевую имплозию". Если быть точнее, в РДС-37 уран-238 "соседствовал" с дейтеридом лития-6. В результате мощность заряда удалось увеличить до 1,6 мегатонн, а первоначально вообще планировалось 3 мегатонны.

Интересно, что бомбу хотели сбросить еще 20 ноября, но неожиданно испортилась погода, а экипаж доложил об отказе радиолокационного прицела. У командирского состава на земле все похолодело внутри, когда они поняли, что Ту-16 будет садиться на аэродром с термоядерной бомбой огромной мощности. Предлагались разные варианты, в том числе сброс в горах без детонации. Тем временем горючее в баках таяло, и перед летчиками начала маячить перспектива грохнуться на землю с РДС-37.

В итоге командир экипажа, Герой Советского Союза Федор Головашко посадил самолет так аккуратно, что внутри никто даже не понял, что шасси коснулись взлетно-посадочной полосы. Эта была первая посадка с термоядерной бомбой в истории

РДС-37 сбросили через день. Диаметр "гриба" составил 25-30 км, а его высота порядка 14 км. Такого мощного взрыва еще не было в СССР.

К сожалению, как это нередко бывало, о людях думали в последнюю очередь. В 36 км от эпицентра засыпало землей шестерых солдат, один задохнулся. Осколками стекол и обломками ранило 26 жителей из села Майское, совхоза Ворошиловградский, колхозов Сталин-Туы и Семиярское. Пострадали 16 жителей Семипалатинска. В жилом доме аула Малые Акжары погибла трехлетняя девочка. У людей диагностировали переломы, сотрясения мозга и травмы позвоночника. Стекла вылетели в радиусе 200 км.