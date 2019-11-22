Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ту-16 в отчаянии кружил с термоядерной бомбой над городом

Ту-16 в отчаянии кружил с термоядерной бомбой над городом
Фото: commons.wikimedia.org
РДС-37 убила больше людей, чем "Царь-бомба"

Советская "Царь-бомба", доказавшая миру, что термоядерное оружие может легко погубить планету, известна во все мире. Чудовищный по своей мощности заряд буквально заставил содрогнуться Землю. Через год СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

Но о бомбах, которые были взорваны до АН602, известно не так много. Хотя некоторые из них оставили намного более трагический след, чем знаменитая "Царь-бомба".

22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне с Ту-16 сбросили РДС-37. Испытания проходили на на Новой Земле, а недалеко от населенных пунктов.

Москва и Вашингтон тогда практически открыто готовились к ядерной войне и постоянно увеличивали мощность зарядов. Советские инженеры решили использовать рентгеновское излучение от реакции деления для сжатия дейтерида лития перед синтезом, так называемую "лучевую имплозию". Если быть точнее, в РДС-37 уран-238 "соседствовал" с дейтеридом лития-6. В результате мощность заряда удалось увеличить до 1,6 мегатонн, а первоначально вообще планировалось 3 мегатонны.

Интересно, что бомбу хотели сбросить еще 20 ноября, но неожиданно испортилась погода, а экипаж доложил об отказе радиолокационного прицела. У командирского состава на земле все похолодело внутри, когда они поняли, что Ту-16 будет садиться на аэродром с термоядерной бомбой огромной мощности. Предлагались разные варианты, в том числе сброс в горах без детонации. Тем временем горючее в баках таяло, и перед летчиками начала маячить перспектива грохнуться на землю с РДС-37.

В итоге командир экипажа, Герой Советского Союза Федор Головашко посадил самолет так аккуратно, что внутри никто даже не понял, что шасси коснулись взлетно-посадочной полосы. Эта была первая посадка с термоядерной бомбой в истории

Фото: pixabay.comРДС-37 сбросили через день. Диаметр "гриба" составил 25-30 км, а его высота порядка 14 км. Такого мощного взрыва еще не было в СССР.

К сожалению, как это нередко бывало, о людях думали в последнюю очередь. В 36 км от эпицентра засыпало землей шестерых солдат, один задохнулся. Осколками стекол и обломками ранило 26 жителей из села Майское, совхоза Ворошиловградский, колхозов Сталин-Туы и Семиярское. Пострадали 16 жителей Семипалатинска. В жилом доме аула Малые Акжары погибла трехлетняя девочка. У людей диагностировали переломы, сотрясения мозга и травмы позвоночника. Стекла вылетели в радиусе 200 км.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей