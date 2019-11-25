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Новый робот для армии России прошел испытания

Новый робот для армии России прошел испытания
Фото: mil.ru
В 2020 году будут проводиться работы по созданию комплексов "Штурм" и "Соратник"

Новый робототехнический комплекс "Кунгас" прошел государственные испытания, а уже в следующем году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта. Об этом передает телеканал "Звезда" со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова. 

По его словам, в 2020 году намечено проведение работ по созданию РТК тяжелого и среднего класса, которые получат название "Штурм" и "Соратник". 

Представитель оборонного ведомства также уточнил, что в ближайшее время ожидаются серийные поставки новых танков Т-90М и БМП-2М. 

Сергей САЗОНОВ

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