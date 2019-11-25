В 2020 году будут проводиться работы по созданию комплексов "Штурм" и "Соратник"

Новый робототехнический комплекс "Кунгас" прошел государственные испытания, а уже в следующем году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта. Об этом передает телеканал "Звезда" со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.

По его словам, в 2020 году намечено проведение работ по созданию РТК тяжелого и среднего класса, которые получат название "Штурм" и "Соратник".

Представитель оборонного ведомства также уточнил, что в ближайшее время ожидаются серийные поставки новых танков Т-90М и БМП-2М.