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Минобороны до конца 2021 года получит первые Ту-160М "с нуля"

Минобороны до конца 2021 года получит первые Ту-160М "с нуля"
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Испытания боевых самолетов запланированы на конец 2020 года

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, который построят "с нуля", передадут Минобороны России до конца 2021 года. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора "Туполева" Александра Конюхова. 

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказывал, что первая партия новых Ту-160М начнет проходить испытания в конце 2020 года. 

Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим ракетоносцем-бомбардировщиком, который был разработан в 1970-1980-х годах в КБ Туполева. Его прямое предназначение заключается в поражении важнейших объектов противника в глубоком тылу. В России его называют "Белым лебедем", а по кодификации НАТО – Blackjack ("Блэкджек"). 

Сергей САЗОНОВ

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