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США проиграли России в важной войне

США проиграли России в важной войне
Фото: commons.wikimedia.org
Чтобы догнать Москву по РЭБ, американцы не пожалеют миллиардов

Хотя армия США вместе с союзниками по НАТО по своей мощи превосходит российскую, в Пентагоне назвали войну, в которой Вашингтон проиграет Москве – радиоэлектронную.

Американцы долгое время уделяли много внимания авиации, но они даже подумать не могли, что РЭБ может стать не только вспомогательным фактором победы, но и чуть ли не основным в эпоху высоких технологий.

Современные средства РЭБ могут оставить без связи эскадрильи истребителей, сбить наведение ракет, заставить артиллерию бить во своим.

Недавние учения НАТО в Скандинавии показали, что российские комплексы РЭБ даже со своей территории могут оставить без GPS самолеты НАТО и наземные подразделения.

Теперь в США спохватились. Пентагон намерен потратить на "электронную войну" фантастические деньги – $10 миллиардов. Об этом говорится в отчете за ноябрь Центра стратегических и бюджетных оценок Министерства обороны США.

Фото: flickr.com/my_public_domain_photos/

Для Пентагона, пишет The National Interest, разрабатывается ALQ-249 Next Generation Jammer, который должен составить мощную конкуренцию российской "Красухе-4", "Жителю" и других комплексам РЭБ, в которых так преуспела Россия.

Пентагон фактически ставит русских в пример, отмечая как грамотно они испытали системы в Сирии, а также вблизи стран границ НАТО, где проводились учения альянса.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
просто смешная цена
Гость у Влада
Ответить
Это же сколько им придётся напечатать зелёных баксов. А сколько будет госдолг США , если сейчас он уже 23трлн.
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