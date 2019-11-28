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Взорвемся с американцами: капитан подлодки пошел на отчаянное решение

Взорвемся с американцами: капитан подлодки пошел на отчаянное решение
Фото: commons.wikimedia.org
Планету спасли не Хрущев и не Кеннеди, а советский подводник

Карибский кризис, разразившийся 57 лет назад, был настолько близок к Третьей мировой войне, что советский капитан подлодки Б-59, вооруженной ядерной торпедой Т-5, решил, что она началась.

Когда у берегов Кубы корабли ВСМ США забросали субмарину сигнальными глубинными зарядами, он наотрез отказался всплывать.

На тот момент кризис был практически разрешен, но капитанам всех четырех подлодок, которые шли на Кубу с ядерными боеголовками, никто не сказал, что стороны пытаются договориться. И когда их начали забрасывать зарядами, они решили, что это настоящие глубинные бомбы.

Две субмарины всплыли и ушли из зоны потенциального конфликта, вторая оторвалась от американской "опеки" и спокойно ушла восвояси. Но Б-59 бомбили четыре дня, и она не всплывала. На борту уже не оставалось кислорода, батарея была разряжена.

Как пишет The National Interest, Савицкий решил взорвать все боезаряды и погибнуть вместе со всеми американцами.

"Умрем, но не опозорим флот", – заявил он своему экипажу.

К счастью для американцев, а возможно, и всего остального мира, Савицкий не мог единогласо принять такое решение. Капитана поддержал политрук Иван Масленников, и этого было вполне достаточно. Однако в тот день на Б-59 находился еще второй капитан Василий Архипов. Он же командовал всей кубинской подводной эскадрой.

Архипов смог убедить Савицкого всплыть на поверхность и запросить дальнейших приказов у Москвы. Б-59 поднялась на поверхность, где ее сразу окружили американские корабли и вертолеты. Но экипаж лодки так и остался непобежденным.

Александр ИЛЬИН

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