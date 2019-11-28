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SR-71 против С-400: система засечет "Дрозда"

SR-71 против С-400: система засечет "Дрозда"
Фото: flickr.com/neridamano
США подумывают вернуть легендарную машину

По мере того как Россия и Китай грозят США новейшими ракетами и гиперзвуковым оружием, в Пентагоне все чаще и чаще вспоминают о легендарном "Дрозде" SR-71 – быстрейшем самолете на планете. Дело в том, что этот самолет мог бы стать летающей компонентой системы ПРО США и засекать вражеские ракеты. Более того, скоростная машина, вооруженная гиперзвуковыми ракетами, могла стать грозной боевой единицей для сдерживания России.

"Черный дрозд" – это достойный ответ на "Белого лебедя" Ту-160М. США не возвращают самолет в войска только по двум причинам, одной из которых является то, что его эксплуатация просто разорительна а другая заключается в подготовке в США беспилотной версии самолета – SR-72. Прототип никто не видел, проект засекречен, однако в командовании ВВС уверяют, что оценили строящийся беспилотник и довольны темпами работ.

По мнению российских западных экспертов, SR-71 отправили на покой из-за МиГ-31, который наступал ему на пятки.

Но даже для "тридцать первого" догнать "Дрозда" было непростой задачей: в скорости он уступает тому же МиГ-25, поэтому преследовать SR-71 в конечном итоге должна была ракета.

Но риск все же для американцев был. Сейчас, благодаря уникальной аппаратуре многие задачи, которые выполняли U-2, A-12 и SR-71, делает RQ-4 Global Hawk. Самолет отправил на пенсию не МиГ-31, а беспилотники, которые стали делать самую опасную работу.

Наконец, полет на SR-71 был просто опасен. Самолет мог полтора часа лететь на скорости 3 Махов, после чего накалялся докрасна. Не зря он на 85% сделан из титана. Как-то раз на "Дрозде" решили поменять 17 заклепок, но не смогли этого сделать, сломав все сверла. Его топливо – это вообще отдельный разговор.

Фото: commons.wikimedia.org

Только на "сумасшедших ходах" можно было уйти от ракет и МиГ-25. Однажды "Черный дрозд" прилетел из Нью-Йорка в Лондон за 1 час 54 минуты.

Сбила бы его С-400? Трудно сказать. SR-71 – это стелс, хотя и не такой, как B-2, а скорость сильно бы затруднила его захват. В тот момент, когда ракете будет дана команда, "Дрозд" постарается уйти на скорости более 3 тыс. км/час. Но С-400 точно бы его засек. Другой вопрос – смог бы SR-71 задействовать средства РЭБ, чтобы сбить ракету с курса или просто уйти от нее на форсаже.

Александр ИЛЬИН

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