Боевые корабли встали на ремонт

Шесть атомных авианосцев на военной базе США на Восточном побережье вышли из строя. Они находятся на длительном ремонте.

Как пишет Breaking Defense, единственным боеспособным кораблем был Harry Truman, но и он встал на ремонт. Все силы брошены на его починку, для чего с остальных судов снимаются детали. До них, кстати, пока нет дела.

Harry Truman собираются поставить на воду через несколько недель. В итоге американцы вышли из графика боевых дежурств, также нарушено судоходное расписание, уточняет FlashNord.