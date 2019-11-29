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Шесть атомных авианосцев на военной базе США на Восточном побережье вышли из строя. Они находятся на длительном ремонте.
Как пишет Breaking Defense, единственным боеспособным кораблем был Harry Truman, но и он встал на ремонт. Все силы брошены на его починку, для чего с остальных судов снимаются детали. До них, кстати, пока нет дела.
Harry Truman собираются поставить на воду через несколько недель. В итоге американцы вышли из графика боевых дежурств, также нарушено судоходное расписание, уточняет FlashNord.
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