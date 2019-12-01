В Незалежной надеются, что в стране перестанут производить суда

Российский патрульный катер проекта "Соболь", который весит 57,5 тонн, оказался намного лучше, чем украинский артиллерийский катер (МБАК) типа "Гюрза-М" (54 тонны). Об этом заявил военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

"Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку",

– написал Чмут на своей странице в Твиттер, опубликовав кадр с обоими катерами.

В комментариях эксперт объяснил читателям, что российский катер в два раза быстрее украинского, а также имеет преимущество по мореходности. Боле того, по радиолокационной незаметности "Гюрза-М" если и выигрывает у более крупного "Соболя", то незначительно.

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) 28 ноября 2019 г.

Также Чмут рассказал, что знаком с новой украинской разработкой – десантно-штурмовым катером типа "Кентавр", который его разочаровал. Эксперт считает, что Украине стоит заказывать б/у катера у Запада, а не производить свои, ведь украинский заказ – это лотерея.

"Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль", – заключил Чмут.