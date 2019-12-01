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Украинские бесполезны: мощные боевые катера РФ привели Киев в уныние

Украинские бесполезны: мощные боевые катера РФ привели Киев в уныние
Фото: Алла Дмитриева/ТАСС
В Незалежной надеются, что в стране перестанут производить суда

Российский патрульный катер проекта "Соболь", который весит 57,5 тонн, оказался намного лучше, чем украинский артиллерийский катер (МБАК) типа "Гюрза-М" (54 тонны). Об этом заявил военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

"Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку",

– написал Чмут на своей странице в Твиттер, опубликовав кадр с обоими катерами.

В комментариях эксперт объяснил читателям, что российский катер в два раза быстрее украинского, а также имеет преимущество по мореходности. Боле того, по радиолокационной незаметности "Гюрза-М" если и выигрывает у более крупного "Соболя", то незначительно.

Также Чмут рассказал, что знаком с новой украинской разработкой – десантно-штурмовым катером типа "Кентавр", который его разочаровал. Эксперт считает, что Украине стоит заказывать б/у катера у Запада, а не производить свои, ведь украинский заказ – это лотерея.

"Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль", – заключил Чмут.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
да ладно,че там,вам около берега плавать а нам ходить в море,всяко лучше надувных плотов,а если не сравнивать,обрезать это фото,без нашего рядом,то вообще издалека на крейсер,линкор,эсминец похож
Гость
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Істинно українське прізвище Чмут
Гость
Ответить
Пусть в Украине примут на вооружение байдарки.
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