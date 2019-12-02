Киев находится в более выигрышном положении на рынке вооружений, чем Москва

Украинская компания "Укроборонпром" опережает Россию на внешних рынках, продолжая с ней конкурировать, несмотря на экономические и политические проблемы в Незалежной. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем.

Экс-нардеп отметил, что Украина 30 лет не финансировала компанию, но при этом страна продолжала выигрывать позиции у основного конкурента – России.

"Потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем",

– заявил Найем в эфире телеканала ATR.

Более того, политик считает, что у Незалежной есть огромный интеллектуальный потенциал в этой сфере, пишет агентство НСН. И "Укроборонпром" не единственная компания на Украине, способная конкурировать с российскими, добавляет издание "Царьград".

Концерн "Укроборонпром" – это несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, которые контролируются государством.

Впрочем, в России посмеялись над хвастовством Найема.

"С одним танком за 9 лет, ну ну", "Надо-же... Сами себе врут и тащатся.. Палата номер 6!", "Сам себя не похвалишь...", "Им там в украине виднее, не так просто Зеленский был "шокирован" после посещения, извиняюсь оценки, оборонных предприятий, видимо было чем шокироваться", "Не, они правы только в том что могут только утилизировать(см. стырить) технику. На все остальное у них мозгов не осталось. Пропили и прожрали", "Срочно! В продаже появились три новых корабельных унитаза. Спешите предложение ограниченно!" - прокомментировали новость читатели РИА Новостей.