Белград получил технику раньше срока

Россия передала Сербии четыре вертолета Ми-35М отечественного производства, передает РИА "Новости".

Как уточняет издание "FlashNord", техника прибыла на военный аэродром Батайница под Белградом. Техника была передана Белграду раньше оговоренного срока, та как изначально переправка планировалась в начале следующего года.

Напомним, в 2018 году Россия передала Сербии 6 истребителей Миг-29, а в 2019 году 10 БРДМ-2 и 3 транспортных вертолета Ми-17В-5.