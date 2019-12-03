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Россия передала Сербии четыре вертолета Ми-35М отечественного производства, передает РИА "Новости".
Как уточняет издание "FlashNord", техника прибыла на военный аэродром Батайница под Белградом. Техника была передана Белграду раньше оговоренного срока, та как изначально переправка планировалась в начале следующего года.
Напомним, в 2018 году Россия передала Сербии 6 истребителей Миг-29, а в 2019 году 10 БРДМ-2 и 3 транспортных вертолета Ми-17В-5.
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