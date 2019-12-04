Прошли войну: США ужаснула боеготовность ВКС РФ

Россия может начать наступление на Ближнем Востоке или в Европе хоть сейчас

Боеготовность российских ВВС достигла максимального уровня за всю новейшую историю страны. Постоянные бомбардировки вооруженных группировок в Сирии сделали из российских летчиков настоящих профессионалов своего дела.

По мнению эксперта Международного института стратегических исследований США Дугласа Барри, сирийская компания дала российским ВКС опыт наступательных воздушных операций. При это авиация тесно взаимодействовала с сухопутными войсками, в данном случае, армией Асада.

Одной из причин успеха ВКС РФ Барри называет модернизацию советских самолетов, таких как Ту-22М, Ту-160М, Су-34 и других, что являлось первостепенной задачей. Истребители и бомбардировщики не получали нового оборудования на протяжении более чем 20 лет. И наконец, их оснастили современной авионикой, цифровыми экранами и новыми системами вооружений.

Отдельного внимания заслуживают высокоточные боеприпасы, такие как корректируемые бомбы и крылатые ракеты "Калибр", которые тоже применялись в Сирии. Их использование не было необходимым. Самое эффективное оружие в Сирии – обыкновенные свободно падающие бомбы, потому что они дешевле и им нипочем песчаные бури, плохая погода, жара. Однако КАБ-500, "Калибры" использовали для проверки и внесения корректив при необходимости. Кстати, то же самое можно сказать и о Су-35С, которому по сути не с кем "бодаться" в небе Сирии.



Также на Ближнем Востоке Сирия использовала ракеты Х-29 и Х-25М. Плюс новые Х-38, которые в перспективе должны заменить вышеназванные. К слову, в Минобороны такую информацию не подтверждали. Известно лишь, что Х-38МЛ с лазерным наведением прошла испытания в 2017 году.

Всего, по словам председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, за три года ВКС РФ уничтожили 85 тыс. террористов.