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Настоящий терминатор: США восхитились российским штурмовиком Су-25СМ

Настоящий терминатор: США восхитились российским штурмовиком Су-25СМ
Фото: mil.ru/
Чья тактика лучше: "Грача" или американского "Бородавочника"

Российский штурмовик Су-25 после прохождения модернизации ни в чем не уступит американскому "Бородавочнику" А-10, а возможно, даже превзойдет его.

Су-25 упоминается в СМИ намного реже, чем Су-57, Су-35С, но является настоящей рабочей лошадкой ВКС. Со времен Афганистана штурмовик применялся практически во всех военных конфликтах на территории постсоветского пространства, а затем активно использовался в Сирии. Весь мир облетели кадры героической гибели пилота Романа Филиппова в 2018 году. Он воевал как раз на Су-25.

Как американцы не смогли найти замену "летающему танку" А-10, так и в России решили не разрабатывать новый штурмовик, а глубоко модернизировать "Грача".

Самолет улучшали много лет. Уже боевой опыт в Афганистане показал, что штурмовику нужно усилить броню, а уже в настоящее время на самолет поставили новую авионику, систему вооружения, средства РЭБ и защиту от "Стингеров".

Су-25Т получил противотанковую ракету "Вихрь" и Р-73. Но позже этот проект свернули, выбрав более простой Су-25СМ. На штурмовик поставили бортовой радар, который позволил летчиками использовать ракеты "воздух-воздух" Р-77 и Р-27.

Но главное, с точки зрения The National Interest, то, что на "Грач" поставили спутниковую навигационную систему "Барс", которая значительно упростила работу летчикам.

Также самолет получил антипомпажную систему для двигателей. Но лучшая версия "Грача" – Су-25СМ3 с прицельно-навигационным комплексом "Гефест", позволяющим использовать высокоточное оружие. также этот самолет обладает защитой от ПЗРК, а новая система спутниковой навигации позволяет работать даже в условиях "нулевой" видимости.

Фото: pexels.comПо мнению NI, Су-25СМ3 – это настоящий воздушный терминатор, выслеживающий жертв на малой высоте. "Грач" быстрее, чем А-10, но последний делает ставку на самонаводящиеся ракеты, в то время как российский штурмовик использует больше боеприпасов с лазерным наведением. Если американец – выстрелил и забыл, российский летчик должен продолжать лететь к цели.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гефест не позволят использовать высокоточное оружие, он позволяет точно сбрасывать дешевые неуправляемые авиабомбы, точно высчитывая, куда они упадут при свободном падении.
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