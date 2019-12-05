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Борьба с ядерным вооружением должна стать одной из обсуждаемых тем в Европе, полагает экс-глава британского Минобороны и член наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Дес Браун. Но без России и США разговора не выйдет, ведь именно на них приходится 92% мирового арсенала.
Ядерным державам он отвел главную роль в данном движении – они должны его возглавить. Однако и Европа не может оставаться в стороне, отметил Браун. По его мнению, всем заинтересованным в ядерной проблеме необходимо собраться и создать свод всеобщих правил. Однако прежде следует договориться именно Москве и Вашингтону.
"Я был бы очень рад, если бы президент США [Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин сели и поговорили. (...) Это было бы облегчением для всех", – заявил Браун "Ленте.ру".
С ним согласен президент Люксембурского форума Вячеслав Кантор. Он предупредил о ядерной катастрофе, последствия которой будут гораздо хуже, чем в период холодной войны.
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