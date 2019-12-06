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Никакой политики: в Турции объяснили выбор С-400

Никакой политики: в Турции объяснили выбор С-400
Фото: www.globallookpress.com
Анкара начала оправдываться в надежде заполучить F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара купила С-400, потому что у нее не осталось выбора.

"Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали", – цитирует ТАСС министра.

Тогда, по словам Чавушоглу, пришлось идти к другим, то есть, к России, и "это не политический вопрос или политический выбор", подчеркивает дипломат.

Ранее Турция неоднократно отвергла предложение США избавиться от С-400 и спокойно купить F-35. В ответ Анкара уже опробовала радар системы на F-16 и F-4, и весной 2020 года готовится принять "Триуфм" на вооружение.

Доводы Чавушоглу можно расценить как дипломатию чистой воды, так как Турция еще надеется заполучить F-35, не отказываясь от С-400. В Анкаре прекрасно осведомлены о характеристиках ЗРК и знают, что она не уступит американской  "Пэтриот". Турция как будто говорит, что она ни при чем – выбора не было. Но США волнует только одно: С-400 не должен захватить F-35.

Александр ИЛЬИН

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