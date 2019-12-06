Египет боится брать Су-35С

Пока Вашингтону удается давить на Каир

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри уклонился от ответа на вопрос, купит ли Каир Су-35С или откажется под давлением США. На конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме дипломат подчеркнул, что такие вопросы лучше обсудить в контексте двусторонних отношениях.

"Я не буду комментировать дальше", – цитирует ТАСС Шукри.

По его словам, у Египта очень разнообразные и важные отношения с США, а также отношения с другими партнерами – с Россией, с Китаем.

По сути, Шукри не ответил ничего. Это говорит о том, что в Египте так и не приняли решения купить Су-35С. По данным СМИ, в Каире рассчитывали приобрести более 20 истребителей на сумму около $2 млрд. Однако США пригрозили Каиру санкциями, если сделка все-таки состоится.