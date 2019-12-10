В США поставили точку в скандале из-за закупки Анкарой российских С-400

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020. Согласно документу, который опубликован на сайте комитета по вооруженным делам сената, турки не получат американские самолеты F-35.

Сделка России и Турции относительно закупок С-400 подпадает под закон CAATSA. Поэтому хозяин Белого дома должен ввести ограничительные меры против Анкары, говорится в документе.

Отметим, что по бюджету еще будет голосование. Если документ одобрят, он ляжет на стол американскому президенту Дональду Трампу. Ожидается, что размер оборонного бюджета в следующем году составит738 миллиардов долларов, пишет "Комсомольская правда".