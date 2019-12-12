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Продули "вчистую": США принизили достижения российского флота

Продули "вчистую": США принизили достижения российского флота
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Великобритания и Япония уже наступают на пятки

Американский журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных флотов в мире. Россия заняла в ней третье место после США и Китая. Далее следует Великобритания, строящая уже второй авианосец и Япония с ее вертолетоносцами "Идзумо".

Флот США располагает 288 кораблями, но важно даже не количество, а их тоннаж. У Пентагона 10 авианосцев – это больше, чем у всего остального мира. Более того, один американский "Нимиц" берет на палубу 72 самолета, и это в два раза больше, чем крупнейший авианосец любой другой страны.

Корабли США патрулируют все океаны, кроме Северного Ледовитого, несут службу в Средиземном море, Персидском заливе, у берегов Японии и Европы. Также у Пентагона мощнейший десантный флот и "армия подлодок". 

На втором месте идет Китай, благодаря мощному экономическому рывку. Пекин готовится принять на вооружение уже второй авианосец и строит новейшие фрегаты. С 1989 года оборонный бюджет увеличился в 10 раз. В настоящее время у Китая 42 фрегата, 25 эсминцев, 8 атомных и 50 дизель-электрических подлодок, а также огромное количество вспомогательных судов.

Россия только третья, хотя ее подводный флот не уступает американскому и точно превосходит китайский. В составе ВМФ РФ 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

По мнению NI, России традиционно является сухопутной державой, однако унаследовала мощь Советского флота. Постепенно вводятся в строй новые корабли, правда, пока, в основном, ближней морской зоны. Также проходит модернизация и перевооружение кораблей, построенных в конце 80-х – начале 90-х.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И чего рогульня радуется? По скотской привычке, спалив дотла свою хату, радоваться, что у соседа корова сдохла? Как там поживает единственный авианосец 404, проданный в Китай? А боевой ракетный буксир Яны Капу, который скотам вернули?
Гость
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ФЛОТ МОСКОВИИ .КРОМЕ СМЕХА.НИЧЕГО НЕ ВЫЗЫВАЕТ.ОДИН КУЗЯ ЧЕГО СТОИТ С ЕГО ДРОВАМИ...
Гость
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Ильин, как ты надоел со своей пиндофилией и русофобством. Убрался бы в NI чтоли...
Гость
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Гость
Это называется подготовка публики для затягивание ремней ..., с самолётами, ракетами вопросы решили..., теперь друзья учтите деньги нужны уже на Флот, так что с социалкой ...потерпите. Ведь не только это терпели...
Это называется подготовка публики для затягивание ремней ..., с самолётами, ракетами вопросы решили..., теперь друзья учтите деньги нужны уже на Флот, так что с социалкой ...потерпите. Ведь не только это терпели... (c)

закуси печенькой, ущербный! )
Гость
Ответить
Это называется подготовка публики для затягивание ремней ..., с самолётами, ракетами вопросы решили..., теперь друзья учтите деньги нужны уже на Флот, так что с социалкой ...потерпите. Ведь не только это терпели...
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