Великобритания и Япония уже наступают на пятки

Американский журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных флотов в мире. Россия заняла в ней третье место после США и Китая. Далее следует Великобритания, строящая уже второй авианосец и Япония с ее вертолетоносцами "Идзумо".

Флот США располагает 288 кораблями, но важно даже не количество, а их тоннаж. У Пентагона 10 авианосцев – это больше, чем у всего остального мира. Более того, один американский "Нимиц" берет на палубу 72 самолета, и это в два раза больше, чем крупнейший авианосец любой другой страны.

Корабли США патрулируют все океаны, кроме Северного Ледовитого, несут службу в Средиземном море, Персидском заливе, у берегов Японии и Европы. Также у Пентагона мощнейший десантный флот и "армия подлодок".

На втором месте идет Китай, благодаря мощному экономическому рывку. Пекин готовится принять на вооружение уже второй авианосец и строит новейшие фрегаты. С 1989 года оборонный бюджет увеличился в 10 раз. В настоящее время у Китая 42 фрегата, 25 эсминцев, 8 атомных и 50 дизель-электрических подлодок, а также огромное количество вспомогательных судов.

Россия только третья, хотя ее подводный флот не уступает американскому и точно превосходит китайский. В составе ВМФ РФ 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

По мнению NI, России традиционно является сухопутной державой, однако унаследовала мощь Советского флота. Постепенно вводятся в строй новые корабли, правда, пока, в основном, ближней морской зоны. Также проходит модернизация и перевооружение кораблей, построенных в конце 80-х – начале 90-х.