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Британия признала свое бессилие перед российским "Цирконом"

Российские "Цирконы" уничтожат оборону британских авианосцев
Фото:Министерство обороны РФ/ТАСС
Гиперзвуковая ракета беспрепятственно поразит корабль стоимостью $9 млрд, если не создать защиту нового уровня

Новейшие британские авианосцы типа "Куин Элизабет" не смогут себя защитить от российских гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". Их комплексы ПВО могут перехватить цели, которые двигаются со скоростью до 3 Махов, но никак не 6. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в Минобороны Королевства.

"Это ракеты невозможно остановить. Задача авианосца – перенести мощь авиации на большие расстояния, однако без средств защиты от "Цирконов" им придется оставаться вне зоны их действия, то есть на расстоянии нескольких сотен миль", – рассказал изданию офицер, пожелавший остаться не названным.

По мнению британского издания, это означает, что авианосцы стоимостью в 7 млрд фунтов стерлингов каждый, могут оказаться абсолютно бесполезными и устаревшими. Единственным способом спасти положение, если, конечно, характеристики "Циркона" подтвердятся, остается вооружить авианосцы ЗРК, которые смогут уничтожать "Цирконы".

На Западе до сих пор сомневаются в эффективности "Цирконов", так как 6-8 Махов – это гигантская скорость, из-за которой ракета раскаляется. При этом может страдать точность. Но по заверению российских источник, ракета себя отлично показывает и в ближайшее время будет принята на вооружение.

Александр ИЛЬИН

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