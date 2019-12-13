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Новейшие британские авианосцы типа "Куин Элизабет" не смогут себя защитить от российских гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". Их комплексы ПВО могут перехватить цели, которые двигаются со скоростью до 3 Махов, но никак не 6. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в Минобороны Королевства.
"Это ракеты невозможно остановить. Задача авианосца – перенести мощь авиации на большие расстояния, однако без средств защиты от "Цирконов" им придется оставаться вне зоны их действия, то есть на расстоянии нескольких сотен миль", – рассказал изданию офицер, пожелавший остаться не названным.
По мнению британского издания, это означает, что авианосцы стоимостью в 7 млрд фунтов стерлингов каждый, могут оказаться абсолютно бесполезными и устаревшими. Единственным способом спасти положение, если, конечно, характеристики "Циркона" подтвердятся, остается вооружить авианосцы ЗРК, которые смогут уничтожать "Цирконы".
На Западе до сих пор сомневаются в эффективности "Цирконов", так как 6-8 Махов – это гигантская скорость, из-за которой ракета раскаляется. При этом может страдать точность. Но по заверению российских источник, ракета себя отлично показывает и в ближайшее время будет принята на вооружение.
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