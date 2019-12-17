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Российский корабль до смерти напугал американцев

Опасный российский корабль до смерти напугал американцев
Фото: AP/TASS
Разведчика засекли у побережья Южной Каролины и Флориды

Появление корабля ВМФ России "Виктор Леонов" вызвало в США панику. Американские СМИ бурлят от возмущения.

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники передает, что корабль-разведчик заметили в международных водах у побережья двух американских штатов. Американцы тут же заявили, что "Виктор Леонов" опасно маневрировал и даже не включил ходовые огни, хотя видимость была плохая. Кроме того, российский экипаж якобы создал опасную обстановку, игнорируя коммерческие суда, отмечает "Царьград". Кроме того, команда, как говорится в материале телеканала, не отвечает на запросы, пишет "Свободная пресса".

Американские военные отправили эсминец ВМС США USS Mahan для наблюдения за кораблем, который их так напугал. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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