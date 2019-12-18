Вашингтон готовит ответ российским "Сармату" и "Авангарду"

США увеличили расходы на ядерное оружие. В будущем году траты составят $12,46 млрд. Это почти на полтора миллиарда больше, чем в прошлом году.

Новая российская баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой блок "Авангард" и новейшие китайские разработки стали причиной того, что Пентагон принял вызов и начал раскручивать маховик машины гонки вооружений.

Как пишет Defense News, американская программа предусматривает модернизацию боеголовок W87-1, которыми оснащаются ракеты Minuteman – III.

Кроме того, США обновят арсенал ядерных бомб с помощью высокоточных B-61-12, у которых регулируется мощность заряда. Именно они вызывают большую тревогу России, так как ими планируется вооружить не только B-2 и B-21, но и F-35, F-16.

Также немалая часть средств будет потрачена на модернизацию боегловок W88 Alstruction 370 для ракет атомных подлодок Trident.

Россия также сейчас занимается перевооружением стратегических сил. "Тополи" заменяются на "Ясени", а в ближайшем будущем РВСН хотят поменять "Воеводы" на "Сарматы", правда, это может занять довольно много времени. Пока ракета только готовится к первым летным испытаниям. Достаточно вспомнить, как долго принималась на вооружение "Булава" для подлодок "Борей".