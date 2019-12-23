"Ясень-М" всерьез озадачили американское командование

Российская многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М" "Казань", которую все никак не передадут флоту из-за возникших в ходе испытаний трудностей, вызывают сейчас наибольшую тревогу на Западе. Конечно, есть стратегические "Бореи", но судя по сегодняшним конфликтам, больше шансов реализовать свой боевой потенциал именно у многоцелевых субмарин.

Пока ВМФ РФ оперирует, в основном, советскими "Щуками-Б" и "Антеями" с крылатыми ракетами П-700. Эти до сих пор эффективны, однако, по мнению The National Interest, конкурировать с новейшими американскими "Вирджиниями" могут только лодки класса "Ясень-М".

Они намного тише и вооружены новыми ракетами "Оникс", Калибр", а в скором будущем получат гиперзвуковые "Цирконы" и Х-101 с Х-102, которые сейчас берут под крыло Ту-160М.

Как ранее заявил директор "Севмаша" Михаил Будниченко, в День Победы 2020 года на предприятии заложат 7-ю и 8-ю подлодку проекта "Ясень-М". На данный момент есть практически готовые "Казань", "Новосибирск", а также строящиеся "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск".

Как предполагает NI, "Казань" – это промежуточная модификация между "Ясенем" и "Ясенем-М". На этой лодке, как уже было замечено выше, обнаружили некоторые недостатки, которые, возможно, исправлены на "Новосибирске". Не зря "Казань" проходит дополнительные испытания.

Американские журналисты считают, что российская подлодка выигрывает у американской субмарины в соотношении "цена-качество". Однако из-за огромной разницы с бюджете, для ВМС США это не такая большая проблема.