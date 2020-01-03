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"Сатане" конец: Россия лишится самых мощных в мире ракет

"Сатане" конец: Россия лишится самых мощных в мире ракет
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Две боеголовки отправят в утиль уже в этом году

Мощнейшие межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" уничтожат к 30 ноября 2020-го. Речь идет о двух боеголовках. Сейчас ракеты по 52 тонны каждая находятся в одной из воинских частей на Урале. Предполагается, что к месту утилизации их привезут в транспортно-пусковых установках. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные системы "Спарк-Маркетинг".

Ракеты "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО) уничтожат согласно Договору России и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что МБР могут использовать для запуска космических аппаратов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мадам, о каких головках идет речь?
О ракетах с 10 головками?
Кажется вы запутались в головках.
Пишите лучше о показе мод.
Гость
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тут одни деиблы
Гость
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Не врите,никуда не денутся Воевода,к ним прищли новые помощники,ракеты Сармат, Циклон,более страшнные что вызывает ужас Америке,за это России беспакоится не зачем,А вот за санкции против России,наши министры боятся боротся они просто от малчиваются тихо нагнув голову сказав толькоя я здесь ни причём нету меня тут,и так делают все наши министры весь совет федераций ну знаетеешё с кем,даже наш председатель министров у которого спидометр на машине прагает верх в низ и он незнеет с какой скорость его автомобиль едети боится нарешить правило вожденния скорости.он вобще мямля,какработает председателем министров в РФ, воттчто боятся все наши верхушка,что их запишут в список ,Магнитского и не пустят в США и в ЕВРОПУ.Ну а ракеты унас самые мощные в мире это да а применять мы их будем только если кто войной на нас пойдёт а так они храняьтся у нас и наш бранипоезд стоит на запасном пути. Да с наступившим вас новым годом.
Гость
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Родились другие по 69 тонн, так что....
Гость
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опять 25
Гость
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Ахинея полнейаая. Читайте хотя бы Википедию.
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