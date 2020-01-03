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Мощнейшие межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" уничтожат к 30 ноября 2020-го. Речь идет о двух боеголовках. Сейчас ракеты по 52 тонны каждая находятся в одной из воинских частей на Урале. Предполагается, что к месту утилизации их привезут в транспортно-пусковых установках. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные системы "Спарк-Маркетинг".
Ракеты "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО) уничтожат согласно Договору России и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Напомним, ранее сообщалось, что МБР могут использовать для запуска космических аппаратов.
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