Две боеголовки отправят в утиль уже в этом году

Мощнейшие межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" уничтожат к 30 ноября 2020-го. Речь идет о двух боеголовках. Сейчас ракеты по 52 тонны каждая находятся в одной из воинских частей на Урале. Предполагается, что к месту утилизации их привезут в транспортно-пусковых установках. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные системы "Спарк-Маркетинг".

Ракеты "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО) уничтожат согласно Договору России и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что МБР могут использовать для запуска космических аппаратов.