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Узбеки прокачали советский Т-72Б

Узбеки прокачали советский Т-72Б
Фото: commons.wikimedia.org
Получился почти Т-90С

Военные Узбекистана усилили защиту своих основных боевых танков Т-72Б. На фотографии с выставки защитников Родины в Ташкенте обратила внимание "Российская газета".

Как отмечает издание, на башне установили встроенную динамическую защиту, внешне похожую на ту, которая стоит на экспортных Т-90С.

Такая броня отбивает кумулятивные снаряды, боевые части ПТУРов, реактивные гранаты и даже подкалиберные боеприпасы.

Корма машины укреплена решетчатыми противокумулятивными экранами, на верхней лобовой детали корпуса установили навесной "Контакт-1". Ранее похожую модернизацию прошли Т-62 и Т-64.

Александр ИЛЬИН

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