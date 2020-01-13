Получился почти Т-90С

Военные Узбекистана усилили защиту своих основных боевых танков Т-72Б. На фотографии с выставки защитников Родины в Ташкенте обратила внимание "Российская газета".

Как отмечает издание, на башне установили встроенную динамическую защиту, внешне похожую на ту, которая стоит на экспортных Т-90С.

Такая броня отбивает кумулятивные снаряды, боевые части ПТУРов, реактивные гранаты и даже подкалиберные боеприпасы.

Корма машины укреплена решетчатыми противокумулятивными экранами, на верхней лобовой детали корпуса установили навесной "Контакт-1". Ранее похожую модернизацию прошли Т-62 и Т-64.