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В Москве с помпой отпразднуют освобождение Варшавы

В Москве с помпой отпразднуют освобождение Варшавы
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Полякам это вряд ли понравится

В Москве запустят салют в честь освобождения Варшавы в январе 1945 года от немецко-фашистских войск. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Залпы ожидаются пятницу 17 января на Поклонной горе. Всего планируется запустить около 3 тыс. фейерверков 50 видов.

Идею провести праздничные салюты в честь освобождения городов бывшего СССР и стран Восточной Европы предложили в Минобороны. В прошлом году военные отпраздновали взятие Красной Армией Таллина, Вильнюса, Куанаса, Риги, Кишинева и Бреста. В 2020-м еще ожидаются салюты в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги.

В октябре прошлого года МИД Латвии осудил салют в честь взятия Риги, назвав его недружественным шагом. Аналогичным образом отреагировали в эстонском ведомстве.

Похожую реакцию стоит ожидать и в Варшаве. Ранее власти этой страны не позвали Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима Красной армией. Точно так же поляки поступили и пять лет назад из-за событий в Крыму.

Александр ИЛЬИН

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