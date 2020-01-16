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Хранитель тайн СМЕРШ: в Москве умер легендарный разведчик

Хранитель тайн СМЕРШ: в Москве умер легендарный разведчик
Фото: pixabay.com
Некоторые секреты он так и не раскрыл

В Москве на 101-м году жизни скончался легендарный советский контрразведчик. Иван Устинов был начальником 3-го Управления КГБ.

В контрразведке он с 20 лет. Войну начинал в СМЕРШ лейтенантом. Он попал в окружение под Вязьмой, но с боями пробился к своим. В 1942 г. уже был старшим оперуполномоченным 2-го отделения ОО НКВД-ОКРО СМЕРШ по 16-й армии, сообщает телеканал "Звезда.

Как рассказывал сам Устинов, ему подчинялись даже полковники.

"Когда я объявил, что я сотрудник военной контрразведки и не допущу, чтобы кто-нибудь в плен сдавался, и применю оружие, вы знаете, эта угроза помогла",

– поделился воспоминаниями бывалый разведчик, передает "МИР24". 

Впрочем, задачей Устинова было не только поддержание морального духа Красной армии, но и борьба с абвером. По его словам, тогда вылавливали и разоблачали десятки людей.

Победу контрразведчик встретил в Литве, а затем был направлен в группу советских войск в Германии. Участвовал в событиях октября 1961 г., когда американские и советские танки едва не начали третью мировую войну у КПП "Чарли".

С 1968 г. служил в Центральном аппарате КГБ, а в 1981-м выведен в действующий резерв. Вплоть до самой смерти Устинов говорил, что является носителем важнейших секретов, о которых нельзя писать.

Александр ИЛЬИН

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