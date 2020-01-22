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США задавят Россию в космосе тысячей спутников

США задавят Россию в космосе тысячей спутников
Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пентагон решил нейтрализовать ракеты Москвы

Агентство по развитию космических исследований США (SDA) построило на пятилетку поистине наполеоновские планы – до 2026 г. запустить 1 тыс. спутников.

Если американцы осуществят затеянное, России будет еще тяжелее конкурировать с США в высокотехнологичной войне.

Пентагон сможет управлять целой армией беспилотников, крылатые ракеты станут еще точнее, а расчетам ЗРК станет намного проще отслеживать пуски российских ракет. Спутники повысят боеспособность как Сухопутных сил США, так и ВВС и ВМС.

Как заявил накануне журналистам директор SDA Дерек Торнеар, уже к 2022 г. планируется запустить десятки спутников. А конечной целью является создание новой "космической архитектуры" Национальной обороны.

Большинство спутниковых систем состоит из нескольких аппаратов, работающих на геосинхронной орбите. Новая высокочастотная система будет включать в себя шесть спутников на геостационарной орбите.

Она будет дешевле предыдущих версий, а за счет количества спутников станет еще эффективнее. Аппараты будет отслеживать как пуски баллистических ракет, так и гиперзвуковых, на которые сейчас делает ставку Россия.

Первые спутники станут прототипами и будут служить примерно по пять лет. Затем агентство на основе проделанной работы создаст уже продвинутые аппараты. которые будет служить дольше. Каждый спутник оценивается примерно в $10 миллионов.

По данным специализированного портала C4ISRNET спутники обеспечат самой оперативной информацией американские истребители, прежде всего, F-35, а также его системы вооружения. Более того, космические аппараты оснастят инфракрасными датчиками для наведения истребителей на цели. Для этого будут использоваться канал Link 16 и сухопутная станция TITAN.

Главная задача – исключить посредников, а значит ускорить передачу данными и максимально быстро дать информацию военным.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Во-во. Шарики на орбиту одной ракетой. Правда о космосе придется всем забыть на тысячу лет, но это второй вопрос.
Гость
Ответить
Шарики от подшипников выведенные на орбиту - простой и экономный способ надолго убрать с нее весь прочий мусор
Гость
Ответить
Подождите ножки драть, дайте шишке встать, СОИ тоже грозилась.
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