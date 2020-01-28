Сражаться с Су-35С будут роботы

Агентство перспективных оборонных разработок США, небезызвестное DARPA опубликовало видео первого этапа испытаний нейросетевых алгоритмов. В ближайшем будущем эта система сможет брать на себя управление самолетом и вести маневренный ближний бой.

В результате командир эскадрильи сможет управлять беспилотными истребителями, а такая модификация F-16 уже существует, и вооруженными дронами. БПЛА будут прикрывать летчиков. В итоге удастся существенно снизить количество боевых потерь.

Интересно, что система искусственного интеллекта будет учиться воздушному бою так же, как курсанты – от простых маневров до фигур высшего пилотажа.

Как пишет N+1, над программой работают восемь компаний – Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech и Технологический институт Джорджии.

Пока бой велся виртуальный: нейросетевые алгоритмы этих разработчиков сражались с системой искусственного интеллекта Red, которую создали специалисты DARPA.