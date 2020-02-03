Боевикам не удалось ударить по военному объекту России

Российские средства ПВО в темноте обнаружили летящий со стороны северо-восточной части Средиземного моря к базе "Хеймим" в Сирии беспилотник. Зенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ударил по воздушной цели неизвестного происхождения.

Об этом рассказали в Минобороне РФ. В ведомстве добавили, что боевики не смогли нанести материальный ущерб базе, а также – никто не пострадал, отмечает РИА Новости.