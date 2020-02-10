Американский лидер похвастался сверхбыстрыми ракетами

Президент США Дональд Трамп заявил, что заокеанская держава обладает супероружием. По словам хозяина Белого дома, Москва и Пекин вынуждают Вашингтон держать руку на пульсе и раскошеливаться на ядерный потенциал.

Сейчас последний располагает большим количеством сверхбыстрых ракет, которые мгновенно поражают цели. Новое оружие, отметил Трамп, поможет Штатам противостоять России, у которой "есть нечто подобное".

"Их много. Мы так и называем их – супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", – цитирует 45 руководителя Америки "Интерфакс".



Таким образом, Трамп признал возобновленную гонку вооружений.