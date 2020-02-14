Со слезами на глазах военные отказываются от военной техники

Пентагон сократит заказ на F-35 из-за стены на границе с Мексикой, которую затеял строить Трамп. Кроме того, придется пожертвовать некоторым количеством ударных беспилотинков MQ-9 Reaper, транспортников C-130J, разведчиков P-8.

Как пишет Defense News со ссылкой на журнал "Вестник обороны", Пентагону придется урезать свой бюджет на 3,8 млрд. Решение уже вызвало осуждение демократов в Конгрессе.

Сообщается, что закупки самолетов сократятся на $558 млн. Причем пострадают как ВВС, так и ВМС и Корпус морской пехоты.

У ВМС и морских пехотинцев, согласно новой программе, отберут два из шести F-35C и F-35B. Производство C-130J вообще урежут вдвое, а достраивать самолеты будут вообще в 2021 году, когда разберутся со стеной.

Сухопутные войска лишат модернизированных "Хамви", а десантный корабль LHA-9 неизвестно, когда построят. Кроме того, Национальная гвардия и резервы потеряют около $1,3 млрд.

Ранее Трамп сократил военные расходы США в Европе, опять же, для того, чтобы найти деньги на стену. Пока республиканцам удалось выбить на это дело $5,7 млрд.