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Скончался последний маршал Советского Союза

Скончался последний маршал Советского Союза
Фото: pixabay.com
Дмитрий Язов ушел из жизни в 95 лет

О смерти маршала Советского Союза стало известно во вторник, 25 февраля.

Военачальник скончался после тяжелой продолжительной болезни. Печальную новость подтвердили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Прощание, по предварительной информации, пройдет 28 февраля. Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

Дмитрий Язов был последним, кто получил звание маршала СССР. Пост министра обороны он занимал с мая 1987-го по август 1991 года. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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помер Максим, да и хрен с ним..
укр
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...и <цензура> с ним...
игорь
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и никто не говорил о том что он всегда был против снг
и всех считал предателями своей страны ссср
Гость из Боинга 777
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Маршалов нет, зато шалашовок в генеральском звании пруд пруди.
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