Американские военные просят у Вашингтона больше денег на сдерживание Москвы

Армии России и Китая в ряде компонентов стали превосходить вооруженные силы Соединенных Штатов, поэтому Пентагон нуждается в дополнительном финансировании. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Наше конкурентное преимущество стало менее явным", – сообщил генерал в ходе сегодняшних слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

По его словам, Россия и КНР пытаются превзойти американцев. Милли и глава Пентагона Марк Эспер утверждают, что в военной области сейчас наблюдается "соревнование между великими державами".

Поэтому, считает Эспер, Штатам необходимо модернизировать свою "ядерную триаду", при этом не вступая в новую гонку вооружений с РФ.

"Нам не нужно иметь в точности такое же оружие, как у нее. Но нам нужно удостовериться в том, что наша страна в безопасности", – цитирует "Интерфакс" главу Пентагона.

Он подчеркнул, что Москва не просто наращивает свои стратегические вооруженные силы, но и создает новое вооружение.

Милли же назвал российский ядерный потенциал "экзистенциальной угрозой" Америке. Впрочем, уточнил он, и их арсенал представляет угрозу для Москвы. Вот поэтому "модернизация "ядерной триады" – крайне важный для США проект".

Буквально на днях издание Forbes написало о том, в каком плачевном состоянии вернулась из первого своего дальнего похода за пределы Северного полярного круга новая американская атомная подлодка Colorado типа Virginia. У субмарины в некоторых местах обвалилось стелс-покрытие. На распространенных фотографиях можно увидеть, что часть звукопоглощающего материала растрескалось и отвалилось от металлического корпуса судна.

Издание напоминает, что 15-я АПЛ типа Virginia, которую ввели в эксплуатацию в марте 2018-го, прошла в море, в том числе в Арктике, около 39 тыс морских миль. По мнению автора статьи, проблемы Colorado могут быть связаны с недостаточным контролем качества на заводе-производителе субмарины. Также он утверждает, что это вполне обычная "поломка", которая бывает и на подлодках Соединенного Королевства, и в России, поскольку такие суда участвуют в северных походах.

