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Умер создатель лучшего в мире фронтового бомбардировщика

Умер создатель лучшего в мире фронтового бомбардировщика
Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Работу над Су-34 он начал еще в 1991 году

В Москве умер легендарный советский конструктор Роллан Мартиросов. Авиатору было 84 года.

Он известен как конструктор лучшего на сегодняшний день российского фронтового бомбардировщика Су-34. Когда в 1991 г. Мартиросов возглавил работу над самолетом, прототип "утенка" уже совершил свой первый полет, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Однако между этим событием и началом эксплуатации бомбардировщика прошло 24 года. Конечно, помешали события 1991 г., однако, в конце концов, Мартиросову удалось превратить "сырую" машину в идеальную.

Су-34 соединяет в себе качества истребителя и бомбардировщика, к тому же он комфортный, как пассажирский авиалайнер. О таком советские летчики могли только мечтать. До этого, как напоминает телеканал "360", Мартиросов участвовал в создании самолетов Су-7бкл, Су-15, Су-24, Су-25, Су-27, Су-27К.

В создании бомбардировщика конструктору очень помогла работа над П-42. Это экспериментальный Су-27 облегченной конструкции, на котором было установлено 27 мировых рекордов. Достаточно упомянуть, что "суперфланкер" поднимался на высоту 12 км за 56 секунд.

При этом сам Мартиросов говорил, что П-42 специально для рекордов не строился, а целью было максимально улучшить машину и использовать этот задел в следующих моделях.

Александр ИЛЬИН

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