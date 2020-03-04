Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скончался знаменитый советский адмирал

Ветерану Великой Отечественной войны было 96 лет

Адмирал Военно-морского флота Алексей Сорокин умер 4 марта. Его не стало после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации.

Соболезнования близким военного выразил президент Клуба– генерал армии Анатолий Куликов.

Алексей Сорокин попал на фронт с началом Великой Отечественной войны и сражался под Нижним Новгородом, а также на Калининском и Первом прибалтийском фронтах. Военно-политическую карьеру начал в 1952 г., а после командовал Тихоокеанским и Северным флотами.

Кроме того, Сорокин был депутатом Верховного Совета СССР и народным депутатом с 1984-го по 1991 г., напоминает телеканал "360". Спустя год получивший звание адмирала Сорокин ушел в отставку.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей