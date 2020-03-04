Ветерану Великой Отечественной войны было 96 лет

Адмирал Военно-морского флота Алексей Сорокин умер 4 марта. Его не стало после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации.

Соболезнования близким военного выразил президент Клуба– генерал армии Анатолий Куликов.

Алексей Сорокин попал на фронт с началом Великой Отечественной войны и сражался под Нижним Новгородом, а также на Калининском и Первом прибалтийском фронтах. Военно-политическую карьеру начал в 1952 г., а после командовал Тихоокеанским и Северным флотами.

Кроме того, Сорокин был депутатом Верховного Совета СССР и народным депутатом с 1984-го по 1991 г., напоминает телеканал "360". Спустя год получивший звание адмирала Сорокин ушел в отставку.