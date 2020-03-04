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F-35 среди вертолетов: США сделали машину будущего

F-35 среди вертолетов: США сделали машину будущего
Фото: Boeing Defense
FARA будет появляться из ниоткуда

"Боинг" раскрыл подробности о своем новом армейском вертолете "Boeing FARA", который должен заменить легендарного "Апача". Компания опубликовала специальное видео на своем сайте.

О перспективной машине рассказал небольшой группе журналистов руководитель программы Шейн Опеншоу. По его словам, вертолет получился очень маневренным и сконструирован таким образом, что на нем можно будет постоянно обновлять системы. Похожий подход ранее продемонстрировал Lockheed Martin в F-35.

У FARA 6-лопастной несущий винт, приводимый в движение одним двигателем. Над ним работает General Elecric. Кроме того, вертолет оборудован толкающим винтом и классическим рулевым на отклоненной балке. Военные требуют, чтобы машина развивала крейсерскую скорость не менее 330 км/час на жаре в 35 градусов. 

Вертолет станет малозаметным, опять же по аналогии с F-35, ракеты предполагается разместить на точках подвески внутри фюзеляжа. Впереди на турели трехствольная 20-мм пушка.

Наряду с "Боингом" на контракт претендуют "Сикорский", Lockheed Martin и Bell, которая ранее уже представила вертолет Bell 360 Invictus.

В России новостей о проектах скоростных вертолетов пока не было. На данный момент главной задачей является модернизация "Ночного охотника" до уровня Ми-28НМ.

Александр ИЛЬИН

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