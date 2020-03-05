Украинские паспорта жителей полуострова сыграют с Россией злую шутку

Из-за критической ситуации в водой в Крыму накануне курортного сезона Москва может начать операцию "Новороссия" по захвату всего юго-востока Украины. Так считает блогер Александр Горный.

Он в своем блоге на радиостанции "Эхо Москвы" написал, что жители Крыма могут устроить бунт против "российской оккупации" в Крыму, если на полуострове летом не будет воды.

По его мнению, перед туристическим сезоном Крыму грозит острая нехватка воды, а российские власти так и не построили водовод из Краснодарского края, который мог бы спасти засушливые восточные и северные районы полуострова.

Блогер указывает на тот, факт, что в Крыму немало жителей с украинскими паспортами, и это является бомбой замедленного действия для Москвы. Из-за острой нехватки воды якобы могут вырасти проукраинские настроения, которые и спровоцируют операцию "Новороссия".

Горный предлагает как можно быстрее решить вопрос с водой и запретить в Крыму вторые паспорта, особенно украинские. А отказ Украины продавать в Крым днепровскую воду может сыграть с Киевом злую шутку.

Ранее министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта заявил, что водовод для переброски воды на север Крыма построят в ближайшие два года.

