Летчики отработали уход от ракет ПЗРК

Экипажи модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника в Ставропольском крае. Соответствующее виде опубликовало Минобороны.

Съемка велась как с аэродрома, так и изнутри самолетов, поэтому ролик получился как минимум занятным. Показаны заходы на цель, а также стрельба неуправляемыми ракетами.

Сообщается, что летчики также отработали уход из-под удара зенитных систем условных террористов.

Фактически на учениях летчики отработали то, что их боевые товарищи делают в данный момент в Сирии. Правда на войне пилоты, как правило атакуют технику и автомобили боевиков, а также прикрывают сухопутные части Сирийской арабской армии.

Су-25СМ3 – самый продвинутый "Грач" из всех существующих. В частности, он оборудован системой ГЛОНАСС, прицельно-навигационным комплексом СВП-24-25 для улучшения точности неуправляемых средств поражения.

