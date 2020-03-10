Российское военное ведомство указало Анкаре, сколько наших ЗРПК находятся в САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильно преувеличил, когда сообщил о якобы уничтоженных восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в провинции Идлиб своими беспилониками. Об этом заявили в Минобороны России

"Представленные главе Турции оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением", – цитирует ТАСС российское ведомство.

Там отметили, что основные силы и средства ПВО армии САР, в том числе "Панцири", прикрывают небо Дамаска, а под Идлибом находились всего четыре таких ЗРПК.

После атак турецких беспилотников повреждения получили только два сирийских "Панциря". Сейчас завершается их восстановление.

Победную реляцию об уничтожении восьми самоходных ЗРПК российского производства именно в Идлибе Эрдоган поведал журналистам, когда вернулся из поездки в Брюссель, передает CNN Turk.

