Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Москва обвинила Эрдогана во лжи с "Панцирями"

Москва обвинила Эрдогана во лжи с "Панцирями"
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Российское военное ведомство указало Анкаре, сколько наших ЗРПК находятся в САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильно преувеличил, когда сообщил о якобы уничтоженных восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в провинции Идлиб своими беспилониками. Об этом заявили в Минобороны России

"Представленные главе Турции оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением", – цитирует ТАСС российское ведомство.

Там отметили, что основные силы и средства ПВО армии САР, в том числе "Панцири", прикрывают небо Дамаска, а под Идлибом находились всего четыре таких ЗРПК.

После атак турецких беспилотников повреждения получили только два сирийских "Панциря". Сейчас завершается их восстановление.

Победную реляцию об уничтожении восьми самоходных ЗРПК российского производства именно в Идлибе Эрдоган поведал журналистам, когда вернулся из поездки в Брюссель, передает CNN Turk.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Названа дата отступления коронавируса

Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей