В США рассмотрели детали секретной российской подлодки
Американский журнал The Drive крайне заинтересовала недавно вышедшая в эфир программа "Военная приемка", посвященная новейшей российской стратегической подлодке "Князь Владимир" проекта "Борей-А".
Несмотря на то, что самое интересное авторы так и не смогли показать из-за засекреченности субмарины, американские эксперты все-таки разглядели некоторые интересные детали в сюжете.
В частности, ветеран-подводник ВМС США Эрик Морено обратил внимание на один из двух вспомогательных двигателей "Князя Владимира", который попал в кадр.
По его мнению, подруливающее устройство относится к продвинутому типу "закрытого винта", когда концы лопастей приварены к кольцу, движущемуся внутри кожуха пропеллера. Подобная конструкция снижает шум двигателей, в частности, за счет уменьшения шума кавитации.
Как известно, "Борей" и "Борей-А" оснащены водометными движителями, из-за чего эти подлодки намного тише большинства советских субмарин.
Наконец, авторам The Drive очень понравилась баня на "Князе Владимира", которую они называют "русской особенностью подлодки". Баня, по версии журнала, очень важна для экипажа и ее наличие на борту станет важным моральным стимулом, особенно в длительном походе. Стоит отметить, что сауна с бассейном была и на легендарной "Акуле".
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