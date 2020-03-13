"Хитрая ракета" трансформируется в истребитель или даже B-52

Для ВМС США сделают ракету-ложную цель, которая будет сбивать с толку наземные и корабельные системы ПВО. Соответствующий контракт Пентагон уже заключил с одним из крупнейших американских производителей вооружений – компаний Raytheon.

Как пишет военный блог Jane's, она называется Miniature Air Launched Decoy-Navy (MALD-N), что в переводе с английского буквально означает "маленькая воздушная приманка".

В базовой комплектации MALD-N имитирует полет пилотируемого истребителя или даже бомбардировщика, а радары наземных ПВО автоматически фиксируют "приманку" как цель.

Запускают эти ракеты со всех ударных самолетов ВВС США. Сама идея, к слову, не новая. Raytheon уже успешно испытала прототип ZADM-160B, и на основе этой ракеты, видимо, и будут собираться MALD-X и MALD-N для ВМС США.

Ракеты оснащены системой имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот, поэтому с успехом могут изобразить как F-16, так и гиганта B-52. Систему управления использует инерциальную и GPS-навигацию. Летчик уже после запуска MALD сможет изменить ее траекторию. Фактически, это что-то среднее между крылатой ракетой и беспилотником. К сожалению, не сообщается, может ли аппарат уклоняться от ракет и избегать попадания.

Как пишет URA.RU, официально сроки и сумма соглашения не раскрываются, но известно, что контракты на выпуск первых 250 систем MALD-N стороны заключат в 2021 и 2022 финансовых годах.