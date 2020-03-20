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В учениях десантников в Крыму Киев увидел захват Николаева

Полторы тысячи парашютистов пошли в атаку недалеко от украинской границы

В Крыму проходят масштабные учения с участием полторы тысячи десантников и 300 единиц техники, включая 15 самолетов Ил-76МД и больших десантных кораблей ЧФ. Как пишет телеграм-канал "Украина.ру", в Незалежной есть мнение, что таким образом российские войска отрабатывают захват аэропорта Кулбакино на окраине Николаева.

К слову, учения прошли на полигоне Опук, и до Николаева достаточно далеко. Однако сценарий вполне мог бы стать репетицией серьезной операции.

По легенде, которая приводится на странице Минобороны в Facebook, десантники после высадки на участок не оборудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж.

Затем десантно-штурмовые, танковые и артиллерийские части провели рейд в район полигона, где состоялся этап боевой стрельбы с участием машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3, самоходных артиллерийских орудий 2С9 Нона-С и гаубиц Д-30".

Александр ИЛЬИН

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